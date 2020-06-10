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Главный санитарный врач рассказал о перспективе возвращения болельщиков на стадионы

Премьер-лига
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Ориентируются на Польшу

Главный санитарный врач рассказал о перспективе возвращения болельщиков на стадионы
Новина українською

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пролил свет на перспективы возвращения болельщиков на стадионы.

"Внимательно отслеживаем ситуацию в странах Европы. Матчи Бундеслиги возобновились 16 мая и продолжаются без зрителей. Серия А вернется 20 июня – без зрителей, Дания с 28 мая – без зрителей, Испания с 11 июня – без зрителей.

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Возвращение болельщиков произошло только в Польше, где зрителям разрешили прийти с 19 июня, но наполненность стадиона не более 25%. Также в Венгрии, но болельщикам разрешается занимать только каждое 4-е место. Больше ориентируемся на Польшу, общаемся с коллегами и будем принимать решение. Пока футбольные матчи в Украине проводятся без зрителей", - заявил Ляшко.

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В статье: коронавирус
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