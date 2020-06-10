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Хорватский хавбек Ворсклы: В последние дни солнце жарит, но для меня это не проблема

Премьер-лига
(2 голосов)

Давид Пуцлин нормально переносит жару

Хорватский хавбек Ворсклы: В последние дни солнце жарит, но для меня это не проблема
Новина українською

Хорватский полузащитник "Ворсклы" Давид Пуцлин рассказал о том, чем живет коллектив сейчас и почему сейчас не время для разговоров о полуфинале Кубка Украины.

"Карантин завершился, и мы, вроде как, вернулись к привычной жизни: тренировки каждый день, наверстываем упущенное, возвращаем себе нужную форму.

В последние дни солнце жарит, но для меня это не проблема, я привык к такой погоде. Нужно больше пить воды, вот и все.

На неделе будем целенаправленно готовиться к выезду в Мариуполь. Важная игра, и своеобразная репетиция нашего полуфинала Кубка Украины с ними. Сфокусируемся пока на первой встрече, не загадываю наперед. Важно работать над качеством футбола сейчас .

Хочу сказать, что несмотря на отсутствие большого количества поездок по Украине, я уже повидал немало городов в Украине, ведь вместе с моим земляком Шехичем совершил дальнюю поездку из Загреба в Полтаву машиной. Передавали руль друг другу, останавливались, если видели что-то интересное в дороге. У вас очень приветливый народ. В этом мы похожи. Огромный привет всем, кто за нас болеет. Надеемся на нормализацию жизни во всех сферах, в том числе в футболе", - резюмировал Пуцлин.

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В статье: Ворскла (Полтава) Давид Пуцлин
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Источник:
ФК Ворскла

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