Пиварич и Вербич вернулись в общую группу Динамо, Бурда все еще работает индивидуально

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу УПЛ с "Зарей", который состоится в ближайшую субботу в Запорожье.

После встречи с "Александрией" (5:1) игроки "Динамо" получили выходной день, а новую тренировочную неделю начали во вторник. В среду работа продолжилась уже с прицелом на следующий матч.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", вернулся к общекомандным тренировкам защитник Йосип Пиварич. Также полностью выздоровел после отравления Беньямин Вербич.

Полноценно не тренируется только один игрок - защитник Никита Бурда. О сроках возвращения футболиста информации пока нет.

Ранее также сообщалось о том, что к тренировкам вернулся хавбек Виктор Цыганков.