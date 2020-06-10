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Пиварич и Вербич вернулись в общую группу Динамо, Бурда все еще работает индивидуально

Премьер-лига
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Новости из лазарета киевлян

Пиварич и Вербич вернулись в общую группу Динамо, Бурда все еще работает индивидуально
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к матчу УПЛ с "Зарей", который состоится в ближайшую субботу в Запорожье.

После встречи с "Александрией" (5:1) игроки "Динамо" получили выходной день, а новую тренировочную неделю начали во вторник. В среду работа продолжилась уже с прицелом на следующий матч.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", вернулся к общекомандным тренировкам защитник Йосип Пиварич. Также полностью выздоровел после отравления Беньямин Вербич.

Полноценно не тренируется только один игрок - защитник Никита Бурда. О сроках возвращения футболиста информации пока нет.

Ранее также сообщалось о том, что к тренировкам вернулся хавбек Виктор Цыганков.

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В статье: Динамо (Киев) Никита Бурда Йосип Пиварич Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо

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