Михайленко: Кто из игроков Динамо интересен Днепру-1? Вербич и Цыганков

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал информацию о том, что арендованные у "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга по окончанию сезона вернутся в киевский клуб.

– Появилась информация, что киевское "Динамо" в новом сезоне хочет вернуть из аренды многих своих "динамовцев". Булеца и Супряга, арендованные "Днепром-1", покинут вашу команду?

– Думаю, все эти вопросы будут решаться по окончании сезона. Конечно, мы хотим их оставить, но пока еще об этом говорить преждевременно. Посмотрим, как "Динамо" закончит чемпионат. В этой ситуации от "Динамо" много зависит. Но я бы хотел, чтобы ребята остались, не отказался бы от таких игроков.

– Супряга и Булеца стали чемпионами мира в составе юношеской сборной Украины, хорошо играют в чемпионате. Что им еще надо, чтобы попасть на карандаш тренера главной сборной Андрея Шевченко?

– В молодежную сборную Украины их и так вызывают. А в первой сборной конкуренция большая. Но их время придет. Насколько они сейчас заслужили вызов в первую сборную, решать Андрею Николаевичу. Но, думаю, и они, и сборная на правильном пути. Национальная сборная – это другой уровень. Они знают, куда им двигаться. Желаю ребятам попасть в первую команду.

– Есть ли еще игроки "Динамо", которые интересны "Днепру-1"?

– Да, есть. Это Вербич и Цыганков (смеется).

– Это реально?

– Думаю, что нереально.