Андриевский о поединке с Зарей: Можно сказать, что это будет матч за шесть очков

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура УПЛ с "Зарей", за которую он долгое время выступал на правах аренды.

- В этом сезоне "Динамо" уже дважды встречалось с "Зарей", однако не сумело выиграть. Чем силен этот соперник?

- На мой взгляд, "Заря" сильна прежде всего коллективом, командной игрой. В ее составе нет явных звезд, нет такого, чтобы кто-то сильно выделятся. К тому же, "Зарю" возглавляет сильный тренер, с европейским опытом. Но ведь и у нас очень сильная команда. Играя за "Динамо" Киев мы должны выходить на каждый матч с мыслями только о победе, независимо от соперника. С таким настроем выйдем и на предстоящий матч.

- После смены тренера "Заря" стала играть в другой футбол. Сильно ли команда преобразилась по сравнению с той, в которой ты играл?

- Конечно, ведь у каждого тренера свое видение, стратегия. Сейчас, при Скрипнике, "Заря" стала больше играть через короткий пас, а раньше, при Вернидубе, больше преобладали средние и длинные передачи.

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- Насколько важной для "Динамо" является предстоящая встреча с прямым конкурентом за второе место?

- Конечно, игра для нас очень важная в турнирном плане. Мы настраиваемся на нее очень серьезно, тем более что играем на выезде. Можно сказать, что это будет матч за шесть очков.

- Ты принял участие в уверенной победе "Динамо" над "Александрией" в предыдущем туре. Команда уже набирает оптимальный ход?

- Да мы и на карантине не отдыхали, каждый готовился к возобновлению игр. Все подошли к матчам чемпионата в хорошей физической форме. Но теперь важно набирать игровой тонус, ведь впереди решающая часть сезона. Хорошо, что мы добыли такую уверенную победу в воскресенье, ведь "Александрия" является для нас неудобным соперником. Думаю, эта победа придаст нам уверенности перед предстоящими играми.