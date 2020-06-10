Евтушенко: Динамо нужно исправлять положение, чтобы у Зари не было преимущества в личных встречах

Ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал о подготовке команды к матчу 26-го тура УПЛ с "Зарей", который состоится в ближайшую субботу.

- Тренируемся в плановом режиме, ничего особенного мы не делаем. "Заря" – такая же команда, как и другие наши соперники, поэтому готовимся так же.

Сегодня первую полноценная тренировка после матча с "Александрией" с игровой направленностью, а завтра-послезавтра будем непосредственно готовиться к "Заре". Конечно, есть моменты, которые мы будем учитывать и использовать в тренировочном процессе.

- То, что предстоящий матч будет между соседями в турнирной таблице, добавляет ответственности и мотивации для "Динамо"?

- Нет разницы, против кого играть. Команды, которые попали в первую шестерку, имеют хороший игровой тонус. Любая игра сложная, и нужно ко всем поединкам готовиться на своем максимуме.

- В оптимальной кадровой ситуации команда подходит к матчу?

- Пока еще рано говорить об этом. Радует то, что сегодня у нас все футболисты, кроме Никиты Бурды, тренировались в общей группе. Это и Цыганков, и Пиварич, вернулся после отравления Вербич. Не все, конечно, будут готовы непосредственно к игре против "Зари", но то, что практически нет травмированных, не может не радовать.

- В этом сезоне "Динамо" сыграло с "Зарей" вничью в Запорожье (2:2) и уступило на НСК "Олимпийский" (1:2). Время исправлять статистику, которая, как известно, вещь упрямая?

- Все ребята понимают, что нам нужно не просто выигрывать. В плане той же статистики нужно исправлять положение, чтобы у "Зари" не было преимущества в личных встречах. Но здесь даже не это главное, а нужно добиваться положительного результата во всех оставшихся матчах.

- Футбольную общественность интересует личное противостояние двух тренеров – Михайличенко и Скрипника...

- В этом ракурсе мы точно не смотрим на предстоящую игру. Виктор Скрипник проделал хорошую работу за год, проведенный в "Заре", действительно изменил рисунок игры команды. Молодые ребята восприняли его идеи и команда показывает хорошую содержательную игру. Она отличается от других команд по своему построению, что и нужно нашему футболу для его разнообразия. Это развивает всех игроков и команды одновременно.

- Подготовил ли ваш тренерский штаб что-то особенное на матч с "Зарей"?

- Мы готовимся к игре и, конечно, не будем сейчас раскрывать все карты. Мы знаем сильные и слабые стороны будущего соперника, проанализировали собственные ошибки в тех матчах этого сезона, в которых не достигли успеха, и постараемся добиться положительного результата в субботу.

- Арендованный у "Динамо" Тымчик – это сильная сторона нынешней "Зари"?

- Не будем говорить об одном футболисте. Любая команда – это коллектив, и каждый игрок индивидуально или улучшает игру команды, или вредит ей. Мы рады, что наши ребята достойно играют в "Заре" и находятся там на ведущих ролях. Но в то же время нам нужно будет уделить им особое внимание на поле, ведь у них будет дополнительная мотивация. Поэтому игра будет интересной и содержательной.