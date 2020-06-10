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Караваев о матче с Зарей: Будем исправлять ту ситуацию, которую мы сами и допустили

Премьер-лига
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В субботу нас ждет огненный матч

Караваев о матче с Зарей: Будем исправлять ту ситуацию, которую мы сами и допустили
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура УПЛ с "Зарей", за которую он выступал на протяжении пяти лет.

- Саша, прохождение тестов на коронавирус выглядит довольно длительной процедурой. Это действительно так?

- На самом деле, такое ощущение у вас возникло из-за того, что тесты сдают по очереди много людей – вся команда, тренеры, персонал. А у одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто – записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей. Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь – потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного.

- Как в целом игроки относятся к регулярным тестам, другим ограничительным правилам? Не вызывают ли они дискомфорт?

- Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех. И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения.

- Следующий матч "Динамо" проведет с "Зарей", не чужой для тебя командой. Какие ожидания от предстоящего матча?

- Конечно, команда для меня не чужая, ведь я провел почти пять лет, выступая за "Зарю". Хорошо знаю структуру команды и клуба. Ожидаю очень зрелищной игры, хоть она и пройдет без болельщиков. Накал будет сумасшедший, так как все прекрасно понимают, какая важная это игра. Хотя у нас все игры важные, но предстоящая – наверное, самая важная. Поэтому настрой будет максимальный.

- Для тебя лично этот матч будет особенным?

- Не настраиваюсь на этот матч как на особенный. Конечно, нельзя забывать то, что было в моей карьере, я долгое время выступал за этот клуб. Но сейчас я игрок "Динамо", все мои мысли только о "Динамо". Поэтому это очередной соперник, на игру с которым я настраиваюсь так же, как и остальные ребята.

- То, что "Заря" опережает сейчас "Динамо" в турнирной таблице, является дополнительным раздражителем?

- Мы в первую очередь смотрим на свою игру, как ее улучшить, чтобы по игре превзойти соперника и потом уже смотреть на все остальные показатели. Будем исправлять ту ситуацию, которую мы сами и допустили. Настраиваемся только на победу!

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В статье: Заря (Луганск) Александр Караваев Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
ФК Динамо

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