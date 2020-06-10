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Михайленко: Усиливаться будем. Не глобально, но будем подыскивать хороших футболистов

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник Днепра-1 рассказал о кадровом потенциале команды

Михайленко: Усиливаться будем. Не глобально, но будем подыскивать хороших футболистов
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о кадровом потенциале своей команды и коснулся темы усиления перед началом нового сезона.

– Легионеры "Днепра-1" - Тейлор, Сабатини, Папа - останутся в новом сезоне?

– У Тейлора длительный контракт и он должен остаться в команде. У Папы заканчивается соглашение. После этого сезона сядем и поговорим с ним, и все решим. Но, думаю, с Папой не будет проблем. Насколько я слышал, он может и завершить карьеру. Но пока что это непроверенная информация.

– Зимой из белорусского "Бреста" в "Днепр-1" пришел Алексей Хобленко. Довольны им и другими, кто приехал к вам в начале года?

– Мы довольны всеми ребятами. И тем же Лешей Хобленко, и Андреем Цуриковым. В матче со "Львовом" Цуриков вышел на поле и забил гол. Также и Хобленко забил в этом матче. Это для нас радость. Мы знаем потенциал Цурикова и большая радость, что он после такого длительного перерыва вернулся и забил. Также мы ждем возвращение Сватка. Рассчитываем на него.

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– Будет ли у "Днепра-1" усиление перед следующим чемпионатом?

– Да, усиливаться будем. Не думаем о ком-то глобально, но будем подыскивать хороших футболистов.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
10.06.2020 в 22:13
Нужно еще 2-3 легионера ..для ротации. Видно что Тейлор ,и де Франко усилили нападение ,но этого для ЛЕ маловато..Не мешало бы и Супрягу с Булицей еще на 1-2 года сохранить..Им в ДинамоК достойного места не найдут...только на лавке в запасе.
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