Михайленко: Усиливаться будем. Не глобально, но будем подыскивать хороших футболистов

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о кадровом потенциале своей команды и коснулся темы усиления перед началом нового сезона.

– Легионеры "Днепра-1" - Тейлор, Сабатини, Папа - останутся в новом сезоне?

– У Тейлора длительный контракт и он должен остаться в команде. У Папы заканчивается соглашение. После этого сезона сядем и поговорим с ним, и все решим. Но, думаю, с Папой не будет проблем. Насколько я слышал, он может и завершить карьеру. Но пока что это непроверенная информация.

– Зимой из белорусского "Бреста" в "Днепр-1" пришел Алексей Хобленко. Довольны им и другими, кто приехал к вам в начале года?

– Мы довольны всеми ребятами. И тем же Лешей Хобленко, и Андреем Цуриковым. В матче со "Львовом" Цуриков вышел на поле и забил гол. Также и Хобленко забил в этом матче. Это для нас радость. Мы знаем потенциал Цурикова и большая радость, что он после такого длительного перерыва вернулся и забил. Также мы ждем возвращение Сватка. Рассчитываем на него.

– Будет ли у "Днепра-1" усиление перед следующим чемпионатом?

– Да, усиливаться будем. Не думаем о ком-то глобально, но будем подыскивать хороших футболистов.