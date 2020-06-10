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Суркис: Я готов профинансировать клубы Первой лиги на сдачу тестов

Премьер-лига
(4 голосов)

Президент Динамо настаивает на доигровке Первой лиги

Суркис: Я готов профинансировать клубы Первой лиги на сдачу тестов
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно ситуации, которая на данный момент сложилась в Первой лиге.

"Я за то, чтобы в Премьер-Лигу, нашу семью, вошли команды по спортивному принципу. Это моя позиция и я буду ее отстаивать по одной простой причине. Мы видим, что ограничительные меры сняты и футбол может быть в нашей стране.

Такой чемпионат, как в Первой лиге в этом году, я давно не помню. И даже многие матчи я смотрю. Есть клубы, которые претендуют на попадание по спортивному принципу, подчеркиваю. Не по договорнякам с нашей федерацией футбола, которая звонит клубам и говорит, что надо проголосовать, чтобы турнир не состоялся. А четко по спортивному принципу.

И те команды, которые хотят попасть в элиту сегодня по договорняку – им придется пройти очень много испытаний, я вам сразу скажу. Более того скажу – они скоро будут сами играть в футбол между собой на своем стадионе Банникова, это я вам гарантирую.

Для них будет много сюрпризов, если они сегодня позволят себе сделать таким образом, что три команды, которые они определили, должны зайти в УПЛ. Если так, тогда полностью поддерживаю Палкина – пускай остается еще на один сезон 12 команд.

Если сегодня возобновление Первой лиги зависит от того, что нужно сдавать тесты, я готов профинансировать все клубы Первой лиги на сдачу тестов. Это немаленькие деньги, но я готов профинансировать. Только чтобы все было честно и прозрачно.

Более того, УЕФА выделил деньги УАФ на преодоление последствий коронавируса. Если в вашем списке вдруг есть помощь "Динамо", хотя я и сомневаюсь с в этом, мы в помощи не нуждаемся. Пускай деньги направят на поддержание украинского футбола, а не интриги плетут с тремя клубами. Это позор, стыд и позор. Я к этому возвращаюсь и молчать не буду", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Djibouti (Djibouti)
11.06.2020 в 01:05
кравчик, Я поминаю что от привата прикурил. но все же, молодец
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0
0
avatar
hoy (Київ)
11.06.2020 в 00:50
Для Каплунов и им подобным
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+1
0
Mike50 (M)
11.06.2020 в 00:46
Топ дня!
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+1
0
kampodua (Київ)
11.06.2020 в 00:33
Маладец, все по делу сказал.
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+1
-1


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