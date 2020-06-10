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Александрия в спарринге обыграла Черкащину
Горожане забили по голу в каждом из таймов
В среду, 10 июня, "Александрия" на стадионе "Ника" провела спарринг с перволиговской "Черкащиной".
Подопечные Шарана в течении всего матча владели заметным преимуществом, но забили всего дважды.
На 24-й минуте защитник "Черкащины" сфолил в своей штрафной на Безбородько, однако голкипер парировал удар пострадавшего с "точки". Тем не менее, Денис первым успел на добивание и все-таки открыл счет в матче.
Второй гол в начале второго тайма забил Богдан Мишенко, который откликнулся на навес с правого фланга и неотразимо пробил головой.
Александрия — Черкащина 2:0
Голы: Безбородько, Мышенко.
На 24-й минуте Безбородько не реализовал пенальти (вратарь).