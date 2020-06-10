Александрия в спарринге обыграла Черкащину

В среду, 10 июня, "Александрия" на стадионе "Ника" провела спарринг с перволиговской "Черкащиной".

Подопечные Шарана в течении всего матча владели заметным преимуществом, но забили всего дважды.

На 24-й минуте защитник "Черкащины" сфолил в своей штрафной на Безбородько, однако голкипер парировал удар пострадавшего с "точки". Тем не менее, Денис первым успел на добивание и все-таки открыл счет в матче.

Второй гол в начале второго тайма забил Богдан Мишенко, который откликнулся на навес с правого фланга и неотразимо пробил головой.

Александрия — Черкащина 2:0

Голы: Безбородько, Мышенко.

На 24-й минуте Безбородько не реализовал пенальти (вратарь).