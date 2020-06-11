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Суркис: Говорят, в УАФ шампанское пили, когда ограничили посещение матчей лицам старше 60 лет

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Михайлович нашел выход

Суркис: Говорят, в УАФ шампанское пили, когда ограничили посещение матчей лицам старше 60 лет
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о изначальном пункте медицинского протокола, согласно которому на матчи УПЛ не допускались лица старше 60 лет.

– У меня сегодня тренируется 20 футболистов и 3 вратаря. Я не могу за каждого ответить, что он не пойдет где-то в ресторан, не покурит кальян, не выпьет чашку кофе и не заразится.

Единственное, когда надо нашей ассоциации, чтобы я, человек, которому 61 год, не пришел на стадион, они очень за это бились и радовались. Даже говорят, что шампанское пили.

– Как так случилось, что потом эту норму убрали?

– А вот так случилось, что умные люди убрали. Они же еще не советская власть.

– Вы настаивали на этом?

– Мы сделали все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. Кроме всего прочего – я о себе не думал. Я бы в любом случае пришел на стадион. Ну так я подвергся бы штрафу.

Я сегодня президент клуба, который финансирует команду. И мне запрещают присутствовать на матче? Ну это нонсенс. Я найду, как себя обезопасить.

Но сегодня тренер вратарей Михайлов – 61 год, Евтушенко, администратор команды. Сегодня это люди, которые работают на футбол. Аргументы, которые были для министра здравоохранения, премьера, они абсолютно правильно прореагировали.

Я сидел один, вокруг меня никого не было. Это абсолютно нормально.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
11.06.2020 в 00:52
Пришел Суркис на стадион тогда а его Динамо Шахтеру 3 1 проиграла .федерация хотела сберечь здоровья Суркиса
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0
-2
миг-25 (киев)
11.06.2020 в 00:35
Ничего-скоро Павелко Маркевич Протасов и прочая шваль буду мочу пить возле параши
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-1


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