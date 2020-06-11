Суркис: Говорят, в УАФ шампанское пили, когда ограничили посещение матчей лицам старше 60 лет

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о изначальном пункте медицинского протокола, согласно которому на матчи УПЛ не допускались лица старше 60 лет.

– У меня сегодня тренируется 20 футболистов и 3 вратаря. Я не могу за каждого ответить, что он не пойдет где-то в ресторан, не покурит кальян, не выпьет чашку кофе и не заразится.

Единственное, когда надо нашей ассоциации, чтобы я, человек, которому 61 год, не пришел на стадион, они очень за это бились и радовались. Даже говорят, что шампанское пили.

– Как так случилось, что потом эту норму убрали?

– А вот так случилось, что умные люди убрали. Они же еще не советская власть.

– Вы настаивали на этом?

– Мы сделали все возможное, чтобы справедливость восторжествовала. Кроме всего прочего – я о себе не думал. Я бы в любом случае пришел на стадион. Ну так я подвергся бы штрафу.

Я сегодня президент клуба, который финансирует команду. И мне запрещают присутствовать на матче? Ну это нонсенс. Я найду, как себя обезопасить.

Но сегодня тренер вратарей Михайлов – 61 год, Евтушенко, администратор команды. Сегодня это люди, которые работают на футбол. Аргументы, которые были для министра здравоохранения, премьера, они абсолютно правильно прореагировали.

Я сидел один, вокруг меня никого не было. Это абсолютно нормально.