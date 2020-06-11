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Ворскла подписала контракт с 34-летним игроком

Премьер-лига
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Продление контракта

Ворскла подписала контракт с 34-летним игроком
Новина українською

Заслуженный 34-летний гвардеец украинского футбола полузащитник левого фланга Павел Ребенок, за плечами которого почти 300 матчей в элитном дивизионе страны, провел переговоры с руководством "бело-зеленых" и подписал новое соглашение с клубом, где еще юным 19-летним мальчишкой проходил боевое крещение в большом футболе.

Новый контракт Павла рассчитан на год.

Я из тех игроков, которые не заглядывают в паспорт. Зачем это нужно, когда ты полон сил и желания добросовестно отрабатывать как на тренировке, так и в официальной игре?

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Сейчас перед глазами еще раз мелькнул мой дебют за "Ворсклу" далекого 2004 года [игра с "Металлистом"]. Мунтян выпустил меня на поле, сказав перед этим только, чтобы я старался. И хотя тогда мы уступили 0:1, все же такое никогда не забудешь - свой самый матч на уровне Высшей лиги.

Могу сказать, что вполне доволен тем, как складывается моя карьера, а с "Ворсклой" у нас еще немало планов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Павел Ребенок контракт
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Источник:
Ворскла

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