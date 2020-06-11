Подготовку к Шахтеру Колос начал с двух тестов

В среду, 10-го июня, "Колос" на родной учебно-тренировочной базе в Ковалевке начал подготовку к календарному матчу в чемпионате с "Шахтером".

Накануне, после двух выходных дней, команда собралась на стадионе села Малая Солтановка, где провела тесты: на стартовую скорость - 10-20-30 метров, а также прыжки вверх.

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В тот же день команда отправилась в Ковалевку для старта подготовки к игре с "горняками".

"Колос" сыграет с "Шахтером" в воскресенье, 14 июня. Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах, а начнется в 17:00.