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Подготовку к Шахтеру Колос начал с двух тестов

Премьер-лига
(1 голосов)

Матч - в воскресенье

Подготовку к Шахтеру Колос начал с двух тестов
Новина українською

В среду, 10-го июня, "Колос" на родной учебно-тренировочной базе в Ковалевке начал подготовку к календарному матчу в чемпионате с "Шахтером".

Накануне, после двух выходных дней, команда собралась на стадионе села Малая Солтановка, где провела тесты: на стартовую скорость - 10-20-30 метров, а также прыжки вверх.

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В тот же день команда отправилась в Ковалевку для старта подготовки к игре с "горняками".

"Колос" сыграет с "Шахтером" в воскресенье, 14 июня. Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" при пустых трибунах, а начнется в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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