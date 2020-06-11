Никита Шевченко не поможет Заре до конца сезона

Основной вратарь "Зари" Никита Шевченко проходит последний этап восстановления после травмы, сообщает телеканал Футбол.

Однако в этом сезоне на поле его уже не увидим.

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Среди травмированных в команде Скрипника также Козаков и Майборода.

Напомним, что Никита Шевченко травмировался еще во время зимнего сбора.