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Никита Шевченко не поможет Заре до конца сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Период восстановления

Никита Шевченко не поможет Заре до конца сезона
Новина українською

Основной вратарь "Зари" Никита Шевченко проходит последний этап восстановления после травмы, сообщает телеканал Футбол.

Однако в этом сезоне на поле его уже не увидим.

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Среди травмированных в команде Скрипника также Козаков и Майборода.

Напомним, что Никита Шевченко травмировался еще во время зимнего сбора.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Максим Казаков Сергей Майборода
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Источник:
Футбол News

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