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Никита Шевченко не поможет Заре до конца сезона
Период восстановления
Основной вратарь "Зари" Никита Шевченко проходит последний этап восстановления после травмы, сообщает телеканал Футбол.
Однако в этом сезоне на поле его уже не увидим.
Среди травмированных в команде Скрипника также Козаков и Майборода.
Напомним, что Никита Шевченко травмировался еще во время зимнего сбора.
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Источник:Футбол News
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