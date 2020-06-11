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Кипер Зари прокомментировал предстоящий поединок с Динамо
Опасаются ошибок
Вчера луганчане в рамках подготовки к матчу 26 тура УПЛ с киевским "Динамо" провели полуторачасовую тренировку: разминку, контроль мяча, отработку тактических элементов, сообщает телеканал Футбол.
Индивидуально работает вратарь Никита Шевченко, который оправляется от травмы.
Настроение хорошее, как и перед всеми матчами. Тем более, только что получили 3 очка. Положительные эмоции, ребята готовятся к игре.
Каждая встреча важна, потому что ошибка в каждой может привести к чему-то фатальному.
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Источник:Футбол News
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