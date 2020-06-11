Кипер Зари прокомментировал предстоящий поединок с Динамо

Вчера луганчане в рамках подготовки к матчу 26 тура УПЛ с киевским "Динамо" провели полуторачасовую тренировку: разминку, контроль мяча, отработку тактических элементов, сообщает телеканал Футбол.

Индивидуально работает вратарь Никита Шевченко, который оправляется от травмы.

Настроение хорошее, как и перед всеми матчами. Тем более, только что получили 3 очка. Положительные эмоции, ребята готовятся к игре.

Каждая встреча важна, потому что ошибка в каждой может привести к чему-то фатальному.