Владимир Аржанов определился относительно своего будущего в футболе

Украинский 34-летний полузащитник Владимир Аржанов, который с конца 2019 года - без клуба, поделился своими планами на будущее.

Пойду на тренерские курсы. Мне это интересно, я большую часть жизни провел в футболе.

Со спортом еще какие-то проекты будут связаны. Я принял для себя такое решение.

А в плане футбола [игры] я бы поставил многоточие.