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Владимир Аржанов определился относительно своего будущего в футболе
Идет на курсы
Украинский 34-летний полузащитник Владимир Аржанов, который с конца 2019 года - без клуба, поделился своими планами на будущее.
Пойду на тренерские курсы. Мне это интересно, я большую часть жизни провел в футболе.
Со спортом еще какие-то проекты будут связаны. Я принял для себя такое решение.
А в плане футбола [игры] я бы поставил многоточие.
Напомним, что Владимир Аржанов выступал за молодежную сборную Украины, большую часть карьеры провел в запорожском "Металлурге" (2002-2010 годы), поиграл в "Арсенале", "Волыни", "Черноморце" и в казахских клубах "Атырау" и "Кайсар".