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Владимир Аржанов определился относительно своего будущего в футболе

Премьер-лига
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Идет на курсы

Владимир Аржанов определился относительно своего будущего в футболе
Новина українською

Украинский 34-летний полузащитник Владимир Аржанов, который с конца 2019 года - без клуба, поделился своими планами на будущее.

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Пойду на тренерские курсы. Мне это интересно, я большую часть жизни провел в футболе.

Со спортом еще какие-то проекты будут связаны. Я принял для себя такое решение.

А в плане футбола [игры] я бы поставил многоточие.

Напомним, что Владимир Аржанов выступал за молодежную сборную Украины, большую часть карьеры провел в запорожском "Металлурге" (2002-2010 годы), поиграл в "Арсенале", "Волыни", "Черноморце" и в казахских клубах "Атырау" и "Кайсар".

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В статье: Владимир Аржанов Металлург (Запорожье) Черноморец (Одесса) Металлург Запорожье
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