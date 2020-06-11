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Отмененный гол Сидорчука: Монзуль шла смотреть VAR, не понимая, почему остановилась игра

Премьер-лига
(3 голосов)

Спонтанно-ситуативное решение?

Отмененный гол Сидорчука: Монзуль шла смотреть VAR, не понимая, почему остановилась игра
UA-Футбол
Новина українською

В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:1, а началось все с отмененного в начале игры гола Сергея Сидорчука. Киевляне выполняли штрафной с левого фланга, пошла подача в гущу футболистов, расположенных перед воротами Пятова, оттуда мяч был вынесен на линию штрафной площади, а оттуда Сергей Сидорчук ударом низом попал точно в дальний угол ворот "горняков". Екатерина Монзуль четко указала на центр поля, это заметно на видео и на стоп-кадрах.

Отмененный гол Сидорчука: Монзуль шла смотреть VAR, не понимая, почему остановилась игра - изображение 1

Однако уже через несколько мгновений арбитр получила сигнал в наушник о том, что эпизод стоит пересмотреть в повторе. Почему – Екатерина Монзуль не понимала. Она просигнализировала об офсайде (это отчетливо слышно на повторах эпизода, фрагмент приводим ниже ) и пошла к монитору, спрашивая коллег "что там было?".

И пока Екатерина определялась с якобы офсайдом, ее внимание, как стало известно UA-Футбол, обратили на единоборство между Тарасом Степаненко и Денисом Поповым. По итогам этого единоборства Монзуль приняла решение отменить гол и "наградила" защитника "Динамо" желтой карточкой, из-за которой тот пропустил следующий матч.

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Отметим, что мнения экспертов, журналистов, болельщиков и самих участников игры разделились. Кто-то оправдывает решение Монзуль, а кто-то осуждает его. Но то, что Екатерина приняла решение после необоснованной и непонятной для неё самой остановки игры, может свидетельствовать о том, что контроля над игрой у неё не было.

Добавим также, что арбитром VAR в том матче был Виталий Романов, ассистентом VAR – Андрей Скрипка.

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В статье: Тарас Степаненко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Екатерина Монзуль
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(3 голосов)
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Комментарии (10)
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ШашлычОк (Черкассы)
11.06.2020 в 14:11
типичная кротошлюха шо с нее взять она же баба в футболе 0
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+2
-1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2020 в 13:45
И что редакция хотела сказать????
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
11.06.2020 в 13:20
ФОЛ БЫЛ кто бы что не говорил- а вот определить или нет решает судья.Часто судьи судят и трактуют фолы по разному даже в одном МАТЧЕ.
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+1
-9
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AndrewKruk (Київ)
11.06.2020 в 13:50
Hugo64: БЛА БЛА БЛА
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+7
-1
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Hugo64 (PARIS)
11.06.2020 в 14:09
МНЕ пофиг что ты там минусуешь
+1
-3
avatar
AndrewKruk (Київ)
11.06.2020 в 14:13
Мне плевать что ты БАЛАБОЛ
+2
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
11.06.2020 в 13:51
ГОЛ АБСОЛЮТНО ЧИСТЫЙ
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+8
-1
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 13:16
Историческая справедливость?
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+2
-8
мы за динамо (киев)
11.06.2020 в 12:41
а степанида вже з лікарняного вийшла чи ще в шпиталі?
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+9
-4
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AndrewKruk (Київ)
11.06.2020 в 13:45
Ні, воно тепер інше око замальовує
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+8
-1


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