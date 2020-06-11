Отмененный гол Сидорчука: Монзуль шла смотреть VAR, не понимая, почему остановилась игра

В матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" победил "Динамо" со счетом 3:1, а началось все с отмененного в начале игры гола Сергея Сидорчука. Киевляне выполняли штрафной с левого фланга, пошла подача в гущу футболистов, расположенных перед воротами Пятова, оттуда мяч был вынесен на линию штрафной площади, а оттуда Сергей Сидорчук ударом низом попал точно в дальний угол ворот "горняков". Екатерина Монзуль четко указала на центр поля, это заметно на видео и на стоп-кадрах.

Однако уже через несколько мгновений арбитр получила сигнал в наушник о том, что эпизод стоит пересмотреть в повторе. Почему – Екатерина Монзуль не понимала. Она просигнализировала об офсайде (это отчетливо слышно на повторах эпизода, фрагмент приводим ниже ↓) и пошла к монитору, спрашивая коллег "что там было?".

И пока Екатерина определялась с якобы офсайдом, ее внимание, как стало известно UA-Футбол, обратили на единоборство между Тарасом Степаненко и Денисом Поповым. По итогам этого единоборства Монзуль приняла решение отменить гол и "наградила" защитника "Динамо" желтой карточкой, из-за которой тот пропустил следующий матч.

Отметим, что мнения экспертов, журналистов, болельщиков и самих участников игры разделились. Кто-то оправдывает решение Монзуль, а кто-то осуждает его. Но то, что Екатерина приняла решение после необоснованной и непонятной для неё самой остановки игры, может свидетельствовать о том, что контроля над игрой у неё не было.

Добавим также, что арбитром VAR в том матче был Виталий Романов, ассистентом VAR – Андрей Скрипка.