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Заря сдала тесты на COVID-19 и получила результаты
Очевидно, что экспресс-тест, а не ПЦР
Во вторник, 9 июня луганская "Заря" прошла тестирование на коронавирус.
Сегодня были получены результаты. Итог всех тестов одинаков - отрицательный.
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Сами ребята продолжают готовиться на учебно-тренировочной базе к предстоящему матчу с "Динамо".
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Источник:Зоря
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