  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря сдала тесты на COVID-19 и получила результаты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря сдала тесты на COVID-19 и получила результаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Очевидно, что экспресс-тест, а не ПЦР

Заря сдала тесты на COVID-19 и получила результаты
Новина українською

Во вторник, 9 июня луганская "Заря" прошла тестирование на коронавирус.

Сегодня были получены результаты. Итог всех тестов одинаков - отрицательный.

Читайте такжеГлава медицинского департамента УАФ: Заря 28-го мая сделала тест на иммуноглобулин, а не на коронавирус

Сами ребята продолжают готовиться на учебно-тренировочной базе к предстоящему матчу с "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) коронавирус тестирование
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Зоря

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...