Никита Шевченко: Лечусь. Держусь бодрячком

Голкипер "Зари" Никита Шевченко рассказал о периоде восстановления после травмы.

- Я уже на завершающей стадии восстановления. Лечусь. Прохожу индивидуальные курсы с докторами. Надеюсь скоро вернуться в строй.

Настроение хорошее, боевое. Единственное то, что хочется побыстрее вернуться на футбольное поле. Но для этого нужно ещё много работать и полностью залечить травму. Держусь бодрячком (улыбается).

- Насколько в этот период ощущалась поддержка партнёров по команде?

- Очень сильно ощущалась. Я был в Киеве. Ребята постоянно звонили, были со мной на связи. Я был в курсе командных дел, а ребята в курсе моего состояния здоровья. Моральная поддержка мне очень помогла.