  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Никита Шевченко: Лечусь. Держусь бодрячком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Никита Шевченко: Лечусь. Держусь бодрячком

Премьер-лига
(1 голосов)

Никита Шевченко рассказал о своем восстановлении

Никита Шевченко: Лечусь. Держусь бодрячком
Новина українською

Голкипер "Зари" Никита Шевченко рассказал о периоде восстановления после травмы.

- Я уже на завершающей стадии восстановления. Лечусь. Прохожу индивидуальные курсы с докторами. Надеюсь скоро вернуться в строй.

Настроение хорошее, боевое. Единственное то, что хочется побыстрее вернуться на футбольное поле. Но для этого нужно ещё много работать и полностью залечить травму. Держусь бодрячком (улыбается).

- Насколько в этот период ощущалась поддержка партнёров по команде?

- Очень сильно ощущалась. Я был в Киеве. Ребята постоянно звонили, были со мной на связи. Я был в курсе командных дел, а ребята в курсе моего состояния здоровья. Моральная поддержка мне очень помогла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...