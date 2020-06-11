Бартулович: Вариантов куда уйти в аренду из Днепра было ровно столько, сколько клубов было у его владельца Коломойского

Экс-хавбек "Днепра" Младен Бартулович, который сейчас играет за "Ингулец", рассказал о том, как он в свое время оказался в аренде в "Кривбассе".

"У меня был пятилетний контракт с клубом ("Днепром", - прим), поэтому хотелось играть, а не просто сидеть. Вы же понимаете, что вариантов куда пойти в аренду было ровно столько же, сколько клубов было у его владельца Игоря Коломойского.

То есть в другом направлении двигаться никто не мог, а так как нужно было играть хоть где-то, то я согласился поехать в "Кривбасс". Не могу сказать, что уровень условий в клубе был слишком контрастным на фоне "Днепра". Да, условия были хуже, но неплохие.

Я наоборот рад, что тогда оказался в Кривом Роге, потому что именно там мне удалось увидеть украинский футбол со всеми его реалиями", – сказал Бартулович.

Напомним, что Бартулович играл за "Кривбасс" с 2008 по 2010 год и с 2011 по 2013 год.