Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович: Вариантов куда уйти в аренду из Днепра было ровно столько, сколько клубов было у его владельца Коломойского
Младен поиграл и в Днепре и в Кривбассе
Экс-хавбек "Днепра" Младен Бартулович, который сейчас играет за "Ингулец", рассказал о том, как он в свое время оказался в аренде в "Кривбассе".
"У меня был пятилетний контракт с клубом ("Днепром", - прим), поэтому хотелось играть, а не просто сидеть. Вы же понимаете, что вариантов куда пойти в аренду было ровно столько же, сколько клубов было у его владельца Игоря Коломойского.
То есть в другом направлении двигаться никто не мог, а так как нужно было играть хоть где-то, то я согласился поехать в "Кривбасс". Не могу сказать, что уровень условий в клубе был слишком контрастным на фоне "Днепра". Да, условия были хуже, но неплохие.
Я наоборот рад, что тогда оказался в Кривом Роге, потому что именно там мне удалось увидеть украинский футбол со всеми его реалиями", – сказал Бартулович.
Напомним, что Бартулович играл за "Кривбасс" с 2008 по 2010 год и с 2011 по 2013 год.
Новости по теме
- 14:34 Украинские Бартулович назвал украинского тренера, у которого больше всего научился
- 14:34 Украинские Бартулович назвал украинского тренера, у которого больше всего научился
- 00:50 Украинские Бартулович: Некоторые заявляли, что у них денег нет, а готовиться к новому сезону – есть. Много непонятного