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КДК рассмотрит желтую карточку Леднева на предмет умышленного "обнуления"

Премьер-лига
(1 голосов)

В матче с Динамо арендованный хавбек Зари и так навряд ли бы сыграл

КДК рассмотрит желтую карточку Леднева на предмет умышленного "обнуления"
Новина українською

Желтая карточка полузащитника "Зари" Богдана Леднева в матче 25-го тура УПЛ с "Колосом" станет предметом рассмотрения КДК УАФ на предмет умышленного обнуления.

Полузащитник в концовке матча получил карточку за попытку помешать исполнить штрафной удар "Колосу" на чужой половине поля.

Это предупреждение стало для Леднева 8-м в сезоне, и, следовательно, футболист автоматически должен пропустить следующую игру. Этим матчем будет поединок 26-го тура УПЛ с "Динамо", в котором участие игрока, арендованного "Зарей" у киевского клуба, было маловероятным, так как Леднев пропустил оба матча этого сезона против "Динамо" по договоренности между клубами.

Если КДК определит умышленность обнуления желтой карточки Леднева, хавбек может получить дополнительный матч дисквалификации. Им станет поединок 27-го тура УПЛ с "Десной", который запланирован на 21 июня.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Богдан Леднев КДК УАФ
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
11.06.2020 в 19:24
какое умыщленное БОРЬБА и СРЫВ атаки-- хотя ясно откуда ветер дуеет
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 19:35
Что выгодно Форду, то выгодно всему украинскому футболу
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