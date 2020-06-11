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Безбородько: Такие поединки как с Динамо нужно быстро забывать
Горожане готовятся к матчу с Десной
Форвард "Александрии" Денис Безбородько в эфире ТК "Футбол" рассказал о подготовке к матчу с "Десной", за которую нападающий отыграл два года до перехода в состав "горожан".
"В обычном режиме готовимся, ничего сверхъестественного не тренируем. Так же готовимся к "Десне".
Для меня это особенный поединок, поэтому буду настраиваться как можно лучше, чтобы показать все свои сильные качества. А там посмотрим, как получится после игры.
Игру с "Динамо" уже забыли, причем сразу. Такие поединки нужно быстро забывать. Атмосфера рабочая", - сказал Безбородько.
Напомним, что матч "Александрия" – "Десна" состоится в воскресенье 14 июня и начнется в 19:30.