Леван Арвеладзе: Александрия - боевая команда, но Десна ей ничем не уступает

Полузащитник "Десны" Леван Арвеладзе рассказал о своем состоянии здоровья и о том, как команда готовится к матчу с "Александрией".

- Расскажите о своем здоровье: как себя чувствуете и готовы ли играть с "Александрией"?

- Чувствую себя хорошо, работаю в общей группе и дополнительно тренируюсь индивидуально. Если оценивать мое состояние по 100-балльной шкале, то это 80%: наверное я еще не готов принимать полноценного участия в игре все 90 минут.

- Говорят, что после выхода из длительного карантина, футболисты всего мира находятся в не самой лучший форме и больше подвержены травмам. Связываете ли свое повреждения с перерывом во время карантина?

- Конечно же, карантин (еще и такой долгосрочный) имеет очень большое влияние на нашу физическую форму: были ограничения при самоизоляции, приходилось тренироваться в домашних условиях и самому полностью контролировать свои нагрузки и свое состояние. Я бы предпочел находиться в компании своей команды и тренеров...

- Как оцениваете игру с "Шахтером"? Где Вы ее смотрели и можно ли было победить?

- Игра была очень тяжелой, но я видел, что каждый пытался выложиться на максимум ... У каждой команды были шансы на победу, каким бы сильным ни был соперник.

Хотел попасть на стадион, посмотреть игру вживую, но, в связи с Covid-19, введены ограничения ... Поэтому смотрел матч по телевизору.

- "Александрия" - один из прямых конкурентов "Десны". Насколько сложной будет игра и можно ли будет заработать 3 балла?

- Я думаю, что "Александрия" - боевая команда, но "Десна" ей ничем не уступает: целенаправленно готовимся к матчу и всеми силами будем стараться привезти в Чернигов победу.

- Сейчас все матчи проходят без зрителей. Так есть ли лично для Вас разница где играть: в Киеве, Александрии или Чернигове? Имеет ли преимущество команда хозяев?

- Да, несомненно, когда играешь дома, еще и в присутствии болельщиков, разница есть... Трибуны заряжают эмоциями и верой в себя. Но и в период карантина отличие заметно: дом есть дом - своя земля несет удачу, чувствуешь, что ты здесь хозяин. Но если ситуация складывается так, что приходится играть на чужом поле, мы нисколько не унываем и идем к своей цели.