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Майкон восстановился после травмы и приступил к тренировкам, Малышев и Бондарь остаются в лазарете
Горняки продолжают подготовку к Колосу
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 26-го тура УПЛ с "Колосом". В четверг 11 июня горняки провели очередную тренировку.
Возвращается в строй и бразильский полузащитник "горняков", который приступил к пробежкам на поле. В клубном лазарете по-прежнему остаются Максим Малышев и Валерий Бондарь.
Отметим, что по завершении занятия тренерский штаб, игроки и персонал, задействованный в подготовке к матчу, сдали ПЦР-тесты на наличие COVID-19.
Напомним, что матч "Колос" – "Шахтер" пройдет 14 июня на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.