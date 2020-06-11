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Майкон восстановился после травмы и приступил к тренировкам, Малышев и Бондарь остаются в лазарете

Премьер-лига
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Горняки продолжают подготовку к Колосу

Майкон восстановился после травмы и приступил к тренировкам, Малышев и Бондарь остаются в лазарете
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к матчу 26-го тура УПЛ с "Колосом". В четверг 11 июня горняки провели очередную тренировку.

Возвращается в строй и бразильский полузащитник "горняков", который приступил к пробежкам на поле. В клубном лазарете по-прежнему остаются Максим Малышев и Валерий Бондарь.

Отметим, что по завершении занятия тренерский штаб, игроки и персонал, задействованный в подготовке к матчу, сдали ПЦР-тесты на наличие COVID-19.

Напомним, что матч "Колос" – "Шахтер" пройдет 14 июня на столичном НСК "Олимпийский". Начало в 17:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев Колос (Ковалевка) Валерий Бондарь Майкон де Андраде
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Источник:
ФК Шахтер

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