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Мариуполь в третий раз сдал ПЦР-тесты
Результаты будут известны в течении суток
ФК "Мариуполь" в рамках медицинского протокола по подготовке к 26-му туру УПЛ сдал ПЦР тесты.
Тестирование проходили тренерский штаб, футболисты и сотрудники клуба, которые тесно соприкасаются в работе с командой.
Отмечается, что это уже третий раз, когда азовская команда сдает подобные тесты.
Результаты исследований будут известны в течение суток.
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Источник:ФК Мариуполь
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