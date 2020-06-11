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Мариуполь в третий раз сдал ПЦР-тесты

Премьер-лига
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Результаты будут известны в течении суток

Мариуполь в третий раз сдал ПЦР-тесты
Новина українською

ФК "Мариуполь" в рамках медицинского протокола по подготовке к 26-му туру УПЛ сдал ПЦР тесты.

Тестирование проходили тренерский штаб, футболисты и сотрудники клуба, которые тесно соприкасаются в работе с командой.

Отмечается, что это уже третий раз, когда азовская команда сдает подобные тесты.

Результаты исследований будут известны в течение суток.

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В статье: ФК Мариуполь коронавирус
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Источник:
ФК Мариуполь

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