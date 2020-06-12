На примере Мальдини и Кравченко коуч Днепра-1 указал на необходимость реформ в украинском футболе

Дмитрий Михайленко, главный тренер "Днепра-1", высказался о расширении УПЛ с 12 до 14 команд с сезона 2020/2021.

- В следующем чемпионате Украины будет новый формат - 14 команд и 26 туров в два круга.

- Хочу, чтобы было больше игр. Для футболиста-профессионала в Украине количество матчей крайне незначительно. Мы вот [Сергея] Кравченко поздравляли с 250 играми в чемпионате Украины. Так он в свои 37 лет сыграл такое количество. Это очень мало! Сколько Паоло Мальдини сыграл за свою карьеру? Более 700 матчей.

Поэтому, я считаю, что мы мало играем. Нужно играть больше, чем 26 туров за сезон. Чем больше футболисты играют, тем их уровень будет выше.

- У "Днепра-1" хорошие шансы выиграть вторую шестерку. Ставите такую ​​задачу?

- Мне кажется, нам это по силам. Мы ставим такие задачи. Во-первых, у нас есть определенный отрыв. Во-вторых, у нас подобраны хорошие футболисты. Поэтому у нас есть задача - выиграть вторую шестерку.