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Матч с Олимпиком пропустит 4 игроков ФК Львов
Еще один вернулся к тренировкам
Атакующий игрок ФК "Львов" Ярослав Богунов пропускает матч с "Олимпиком" из-за дисквалификации, сообщает телеканал Футбол.
Также в команде травмированы Сабино, Ренан и Андрей Бусько.
Зато к занятиям с командой возвращается бразилец Альваро.
Напомним, что матч 26 тура УПЛ "Олимпик" - ФК "Львов "состоится в субботу, 13 июня, начало игры в 19:30.
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Источник:Футбол News
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