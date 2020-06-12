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Матч с Олимпиком пропустит 4 игроков ФК Львов

Премьер-лига
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Еще один вернулся к тренировкам

Матч с Олимпиком пропустит 4 игроков ФК Львов
Новина українською

Атакующий игрок ФК "Львов" Ярослав Богунов пропускает матч с "Олимпиком" из-за дисквалификации, сообщает телеканал Футбол.

Также в команде травмированы Сабино, Ренан и Андрей Бусько.

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Зато к занятиям с командой возвращается бразилец Альваро.

Напомним, что матч 26 тура УПЛ "Олимпик" - ФК "Львов "состоится в субботу, 13 июня, начало игры в 19:30.

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В статье: ФК Львов Олимпик (Донецк) Ярослав Богунов Сабино Альваро Ренан
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Источник:
Футбол News

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