Динамо получило результаты тестов на COVID-19

Медицинский штаб киевского "Динамо" получил результаты ПЦР-тестов на наличие COVID-19, которые 10 июня сдала команда.

В среду все игроки, тренерский штаб и персонал, задействованный в процессе подготовки первой команды, прошли ПЦР-тесты на наличие коронавируса COVID-19.

Как сообщил медицинский персонал клуба, тесты всех динамовцев дали отрицательный результат.

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Напомним, предыдущие тесты команда прошла менее двух недель назад - перед встречей с "Шахтером". Согласно медицинскому протоколу УПЛ, ПЦР-тесты необходимо проводить каждые 14 дней.

Команда продолжает подготовку к матчу 26 тура Лиги с "Зарей", который состоится уже завтра в Запорожье.