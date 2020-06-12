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Юрий Дмитрулин увидел у Реброва то, чего не было в Хацкевича
Кто лучше после Лобановского?
Фланговый защитник киевского "Динамо" 1994-2005 годов Юрий Дмитрулин ответил на вопрос о лучшем тренере команды после Валерия Лобановского.
Я не могу выделить Газзаева или Семина, потому что не работал с ними, не видел их тренировочного процесса. Наверное, каждый тренер что-то свое привносил.
Ребров [работал в 2014-2017 годах] прекрасно провел свой тренерский этап с привлечением испанских специалистов.
Если сравнивать Хацкевича [работал в 2017-2019 годах] с Ребровым, то у Сергея было больше возможностей для покупки футболистов. В то время, когда в стране был экономический подъем, этому больше уделялось внимания.
После того, как началось то, что происходит сейчас на Донбассе, не особо много легионеров и сильных игроков имели желание сюда ехать.
Поэтому у Хацкевича особо и выбора не было. Он успешно делал ставку на молодых футболистов, своих воспитанников. Многие пишут, что он ничего нового не привнес. Но я не согласен с этим. Именно он и ввел ту группу игроков в основной состав, который сейчас на первых ролях и привлекается в национальную сборную Украины.
Михайличенко мне нравился еще будучи ассистентом Лобановского. Теперь стал главным тренером. Человек поиграл на высоком уровне и в СССР, и за рубежом. У него тоже есть свое видение.
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