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Юрий Дмитрулин увидел у Реброва то, чего не было в Хацкевича

Премьер-лига
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Кто лучше после Лобановского?

Юрий Дмитрулин увидел у Реброва то, чего не было в Хацкевича
Новина українською

Фланговый защитник киевского "Динамо" 1994-2005 годов Юрий Дмитрулин ответил на вопрос о лучшем тренере команды после Валерия Лобановского.

Я не могу выделить Газзаева или Семина, потому что не работал с ними, не видел их тренировочного процесса. Наверное, каждый тренер что-то свое привносил.

Ребров [работал в 2014-2017 годах] прекрасно провел свой тренерский этап с привлечением испанских специалистов.

Если сравнивать Хацкевича [работал в 2017-2019 годах] с Ребровым, то у Сергея было больше возможностей для покупки футболистов. В то время, когда в стране был экономический подъем, этому больше уделялось внимания.

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После того, как началось то, что происходит сейчас на Донбассе, не особо много легионеров и сильных игроков имели желание сюда ехать.

Поэтому у Хацкевича особо и выбора не было. Он успешно делал ставку на молодых футболистов, своих воспитанников. Многие пишут, что он ничего нового не привнес. Но я не согласен с этим. Именно он и ввел ту группу игроков в основной состав, который сейчас на первых ролях и привлекается в национальную сборную Украины.

Михайличенко мне нравился еще будучи ассистентом Лобановского. Теперь стал главным тренером. Человек поиграл на высоком уровне и в СССР, и за рубежом. У него тоже есть свое видение.

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В статье: Юрий Семин Сергей Ребров Александр Хацкевич Юрий Дмитрулин
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