Юрий Дмитрулин увидел у Реброва то, чего не было в Хацкевича

Фланговый защитник киевского "Динамо" 1994-2005 годов Юрий Дмитрулин ответил на вопрос о лучшем тренере команды после Валерия Лобановского.

Я не могу выделить Газзаева или Семина, потому что не работал с ними, не видел их тренировочного процесса. Наверное, каждый тренер что-то свое привносил.

Ребров [работал в 2014-2017 годах] прекрасно провел свой тренерский этап с привлечением испанских специалистов.

Если сравнивать Хацкевича [работал в 2017-2019 годах] с Ребровым, то у Сергея было больше возможностей для покупки футболистов. В то время, когда в стране был экономический подъем, этому больше уделялось внимания.