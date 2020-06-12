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Колос: один игрок дисквалифицирован, другой вернулся в строй
После повреждения
В матче 26 тура ковалевскому "Колосу" не поможет нападающий Олег Кожушко - он, сообщает телеканал Футбол, отбывать дисквалификацию.
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Зато в состав "Колоса" после незначительного повреждения вернулся Виталий Гавриш, который пропускал прошлый тур. Для него игра с "Шахтером" может стать юбилейной - 100-й матч в чемпионатах Украины.
Матч "Колос" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 14 июня, на НСК "Олимпийский", начало игры в 17:00.
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Источник:Футбол News
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