Колос: один игрок дисквалифицирован, другой вернулся в строй

В матче 26 тура ковалевскому "Колосу" не поможет нападающий Олег Кожушко - он, сообщает телеканал Футбол, отбывать дисквалификацию.

Зато в состав "Колоса" после незначительного повреждения вернулся Виталий Гавриш, который пропускал прошлый тур. Для него игра с "Шахтером" может стать юбилейной - 100-й матч в чемпионатах Украины.

Матч "Колос" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 14 июня, на НСК "Олимпийский", начало игры в 17:00.