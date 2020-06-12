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Колос: один игрок дисквалифицирован, другой вернулся в строй

Премьер-лига
(1 голосов)

После повреждения

Колос: один игрок дисквалифицирован, другой вернулся в строй
Новина українською

В матче 26 тура ковалевскому "Колосу" не поможет нападающий Олег Кожушко - он, сообщает телеканал Футбол, отбывать дисквалификацию.

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Зато в состав "Колоса" после незначительного повреждения вернулся Виталий Гавриш, который пропускал прошлый тур. Для него игра с "Шахтером" может стать юбилейной - 100-й матч в чемпионатах Украины.

Матч "Колос" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 14 июня, на НСК "Олимпийский", начало игры в 17:00.

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В статье: Виталий Гавриш Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Олег Кожушко
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Источник:
Футбол News

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