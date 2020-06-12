Наставник ФК Львов заявил о проблемах в команде из-за постоянных переездов

Егише Меликян, главный тренер "сине-золотых львов", отметил в разговоре с телеканалом Футбол, что накануне его команда играла в Днепре, потом возвращалась автобусом во Львов. А теперь снова автобусом отправляется в столицу - на игру с "Олимпиком".

Настроены очень серьезно, потому что нам не хватает очков. Хорошо понимаем и то, что у "Олимпика" тоже не хватает зачетных пунктов. У них будет хороший настрой, как и у нас.

Готовимся тактически. Физически будет сложно, так как только что вернулись, а теперь снова отправляемся. Мы больше ездим, чем тренируемся!

Нам очень трудно. Стараюсь тактически грамотно все построить, искать какой-то выход. Но вижу, что физические показатели все же играют очень важную роль.