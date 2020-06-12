Заря - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Уже на этих выходных состоится один из главных матчей УПЛ после рестарта сезона: "Заря" и "Динамо" в очном поединке определят, кто более достоин занять второе место в таблице. На данный момент обе команды делят вторую строчку с одинаковым количеством очков. Но по дополнительным показателям выше луганчане.

Когда и где состоится матч Заря - Динамо?

Поединок пройдёт на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Напомним, что в последние годы это домашняя арена луганского клуба. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в субботу, 13 июня, в 17:00 по киевскому времени. Матчи УПЛ всё ещё проходят без зрителей на трибунах.

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Где смотреть матч Заря - Динамо?

Главный матч тура украинской Премьер-лиги своим вниманием не обделил канал "2+2". Телеканал можно увидеть на платформах Т2, кабеле, спутнике или онлайн.

Легальную интернет-трансляцию по подписке покажут на нескольких сервисах. Во-первых, на официальном сайте группы 1+1 (1plus1.video). Бесплатно игру смотрите в том числе на сайте UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Ссылка на видео будет добавлена позже.

Если у вас нет возможности увидеть поединок вживую, отслеживать ход встречи вы можете в подробной текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол здесь.