Ковалевский "Колос" продлил контракты с двумя лидерами команды.

Новые соглашения с клубом сроком на один год подписали полузащитники Виталий Гавриш и Вадим Милько.

Напомним, что Гавриш является капитаном команды и играет за "Колос" с 2016 года (94 матча, 16 голов). Вадим Милько пришел в "Колос" в 2017 году, и с того момента сыграл за команду 75 матчей (3 гола).