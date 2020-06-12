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Колос продлил контракты с двумя лидерами команды
Виталий Гавриш и Вадим Милько остаются в Ковалевке
Ковалевский "Колос" продлил контракты с двумя лидерами команды.
Новые соглашения с клубом сроком на один год подписали полузащитники Виталий Гавриш и Вадим Милько.
Напомним, что Гавриш является капитаном команды и играет за "Колос" с 2016 года (94 матча, 16 голов). Вадим Милько пришел в "Колос" в 2017 году, и с того момента сыграл за команду 75 матчей (3 гола).
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Источник:ФК Колос
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12.06.2020 в 17:44
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