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Колос продлил контракты с двумя лидерами команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Виталий Гавриш и Вадим Милько остаются в Ковалевке

Колос продлил контракты с двумя лидерами команды
Новина українською

Ковалевский "Колос" продлил контракты с двумя лидерами команды.

Новые соглашения с клубом сроком на один год подписали полузащитники Виталий Гавриш и Вадим Милько.

Напомним, что Гавриш является капитаном команды и играет за "Колос" с 2016 года (94 матча, 16 голов). Вадим Милько пришел в "Колос" в 2017 году, и с того момента сыграл за команду 75 матчей (3 гола).

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В статье: Вадим Милько Виталий Гавриш Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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Эйфоретик
12.06.2020 в 17:44
Эти «футболисты» не уровень УПЛ.Если «Колос» ставит какие-то цели нужно брать нормальных игроков.
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