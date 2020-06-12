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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

26 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание матчей ближайшего тура

26 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже на ближайших выходных состоится 26-й тур УПЛ.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

13 июня, суббота

"Мариуполь" – "Ворскла" (14:00, Футбол 2)

"Заря" – "Динамо" (17:00, 2+2)

"Олимпик" – "Львов" (19:30, Футбол 2)

14 июня, воскресенье

"Колос – "Шахтер" (17:00, Футбол 1)

"Александрия" – "Десна" (19:30, Футбол 1)

Матч "Карпаты" – "Днепр-1" перенесен в связи с вспышкой коронавируса в львовском клубе.

Также отметим, что матч "Заря" – "Динамо" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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