Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
26 тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание матчей ближайшего тура
Уже на ближайших выходных состоится 26-й тур УПЛ.
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
13 июня, суббота
"Мариуполь" – "Ворскла" (14:00, Футбол 2)
"Заря" – "Динамо" (17:00, 2+2)
"Олимпик" – "Львов" (19:30, Футбол 2)
14 июня, воскресенье
"Колос – "Шахтер" (17:00, Футбол 1)
"Александрия" – "Десна" (19:30, Футбол 1)
Матч "Карпаты" – "Днепр-1" перенесен в связи с вспышкой коронавируса в львовском клубе.
Также отметим, что матч "Заря" – "Динамо" можно будет смотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.