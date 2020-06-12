  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Павелко: Планировали допустить болельщиков на стадионы после 17 июня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Планировали допустить болельщиков на стадионы после 17 июня

Премьер-лига
(2 голосов)

Однако ситуация изменилась

Павелко: Планировали допустить болельщиков на стадионы после 17 июня
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол рассказал о сроках возвращения зрителей на украинские стадионы.

"Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. Потому что так было бы правильно.

У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас.

Читайте такжеПавелко: Доигровка сезона в Первой лиге будет в быстром темпе

Это я уже секрет раскрыл. Думаю, даты возвращения болельщиков будут чуть-чуть подкорректированы. Вроде бы уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совершенно другая картина", – сказал Андрей Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...