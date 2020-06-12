Павелко: Планировали допустить болельщиков на стадионы после 17 июня

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол рассказал о сроках возвращения зрителей на украинские стадионы.

"Еще 10 июня мы рассчитывали принять решение через тур. На этот тур мы хотели предоставить дополнительные 30 мест для журналистов, а уже через тур дать возможность нашим болельщикам вернуться. Потому что так было бы правильно.

У нас похожая ситуация с Польшей. Насколько я помню, Польша возвращает болельщиков 17 июня. Поэтому как раз после этого мы планировали дать возможность для 25% и у нас.

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Это я уже секрет раскрыл. Думаю, даты возвращения болельщиков будут чуть-чуть подкорректированы. Вроде бы уже была стабилизация с коронавирусом, но с 10 июня наблюдается совершенно другая картина", – сказал Андрей Павелко.