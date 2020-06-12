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Исмаили: Намерены выиграть чемпионство как можно скорее

Премьер-лига
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От титула горняков отделяет две победы

Исмаили: Намерены выиграть чемпионство как можно скорее
Новина українською

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал о состоянии команды, предстоящей встрече с "Колосом" и стремлении к чемпионству.

– "Шахтер" одержал верх в обоих поединках после рестарта ЧУ. Можно ли сказать, что вы уже вернулись в игровой ритм, или процесс адаптации продолжается?

– Да, мы хорошо возобновили чемпионат – победили в классико и матче с "Десной". Но, на мой взгляд, команда еще не в идеальном состоянии, адаптация идет полным ходом, и с каждым днем мы чувствуем себя лучше подготовленными.

– Медицинский протокол перед матчем, определенные ограничения, игра при пустых трибунах – к чему сложнее всего привыкнуть?

– Действительно, переживаем другие, совершенно новые моменты, к которым не привыкли: различные протоколы и ограничения. Однако они необходимы, мы это прекрасно понимаем. Видеть пустые стадионы сложнее всего. Фанат – сердце футбола, и я надеюсь, что все нормализуется, а трибуны снова будут заполнены.

– В этом сезоне "Шахтер" дважды встречался с "Колосом" и забил 10 мячей. В воскресенье также стоит ожидать результативной игры?

– Работаем каждый день, чтобы быть готовыми во время матча независимо от соперника. У "Колоса" крепкий коллектив, но мы настраиваемся только на положительный результат и уверены в отличной игре.

– "Шахтер" в двух шагах от чемпионства. Как это сказывается на команде: мотивирует или расслабляет?

– У нас хорошее преимущество, но это не расслабляет нас. Цель – выиграть титул как можно скорее, и с каждой победой мы к ней приближаемся. В воскресенье можем сделать еще один очень важный шаг к чемпионству.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Шахтер

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