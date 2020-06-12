Хавбек Олимпика: Если до конца сезона забью 5 голов – покрашу волосы в розовый или фиолетовый цвет

Французский полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал, как прошла его адаптация в Украине.

- Ты в Украине уже более двух лет. Как успехи в изучении языка?

- Я гораздо лучше понимаю по-русски, чем говорю. Одно время я пытался заниматься с репетитором, но мой английский также далек от совершенства, а найти того, кто бы смог обучать меня на французском, не удалось.

Но мне хватает моего уровня языка, чтобы понимать партнеров по команде и решать бытовые вопросы.

- Ты связываешь свое будущее с выступлениями в Украине или планируешь продолжить карьеру в другой стране?

- Честно говоря, я не загадываю на долго вперед… У меня еще год контракта с "Олимпиком". Посмотрим, как будет складываться ситуация в дальнейшем.

- Ты для себя ставил ли какие-то личные цели на остаток сезона?

- Мне нравиться забивать голы. Хочется делать это как можно чаще. Какую-то конкретную цифру я себе не ставил, но, если в последних 7 поединках мне удастся забить 4-5 голов, – это будет супер! Или же отдать 5 результативных передач.

- Давай, если тебе удастся реализовать задуманное, ты пообещаешь как-то себя наградить? Купить себе что-то или сделать что-то экстравагантное?

- Легко! Если я забью 5 голов – покрашу волосы в розовый или фиолетовый цвет!

- Комфортно ли тебе на твоей позиции или ты бы хотел выше?

- Не могу сказать, что позиция инсайда – моя излюбленная. Я предпочитаю действовать на месте "десятки", как второй нападающий. Но современный футбол требует от любого футболиста быть универсалом. Я готов играть и на флангах, на любой позиции, где меня видит тренер. В идеале, мне нравится иметь свободу в атаке, играть по ситуации.

- У тебя есть девушка?

- Нет. Я сейчас живу футболом, полностью сосредоточен на своей карьере и меня это устраивает.