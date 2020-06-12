Рафаилов: Насколько мне известно, зарплаты за март в Заре еще не закрыты

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал информацию СМИ о том, что луганский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы и рискует прекратить существование в случае невыхода команды в Лигу Европы.

- Об этом надо спросить у президента клуба Евгения Геллера. Только он знает, будет ли существовать "Заря" дальше и зависит ли это от того, выйдет ли команда в групповой турнир Лиги Европы, и вообще будет ли играть в еврокубках.

Президент "Зари" – народный депутат Украины, он заполнял свою декларацию, поэтому можно оттуда узнать, есть ли у него финансовые возможности поддерживать "Зарю".

"Заря" в последнее время существовала не только от продажи Андрея Лунина в "Реал". Были поступления и от других продаж. Команда не только жила, но и успешно выступала в УПЛ, о чем говорит ее нынешняя борьба за вторую путевку в Лигу чемпионов.

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- Зарплату за февраль и март удалось выплатить за счет трансфера Виллиана Гомеса в "Крузейро"?

- Насколько мне известно, март еще не закрыт. Хотя, мне некорректно комментировать эту тему, учитывая, что я уже не работаю в "Заре".