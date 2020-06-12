Ровно год назад Луиш Каштру возглавил Шахтер

Ровно год назад, 12 июня 2019 года главным тренером "Шахтера" стал португальский специалист Луиш Каштру.

Под руководством тренера команда провела 36 матчей, в которых добилась 24 побед, 6 раз сыграла вничью и 6 раз проиграла. Разница забитых и пропущенных мячей: 82–40.

В текущем сезоне Каштру задействовал 29 игроков. Из них 10 – младше 22 лет: Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Тете, Фернандо, Даниил Сикан.

Отметим, что Каштру - 33-й тренер в клубной истории "Шахтера".