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Ровно год назад Луиш Каштру возглавил Шахтер
Маленький юбилей
Ровно год назад, 12 июня 2019 года главным тренером "Шахтера" стал португальский специалист Луиш Каштру.
Под руководством тренера команда провела 36 матчей, в которых добилась 24 побед, 6 раз сыграла вничью и 6 раз проиграла. Разница забитых и пропущенных мячей: 82–40.
В текущем сезоне Каштру задействовал 29 игроков. Из них 10 – младше 22 лет: Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Тете, Фернандо, Даниил Сикан.
Отметим, что Каштру - 33-й тренер в клубной истории "Шахтера".
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