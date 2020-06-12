Премьер-лига
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Мариуполь продлил контракт с перспективным защитником
Никита Петерман остается в клубе до лета 2023 года
"Мариуполь" подписал новый контракт с 21-летним защитником Никитой Петерманом.
Соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.
Отметим, что Петерман начинал заниматься футболом в Бердянске, а в структуру "Мариуполя" попал в сезоне 2016/17.
Изначально выступал за юношескую и молодежную команды азовцев, а с прошлого сезона стал привлекаться к тренировкам и матчам за основную команду.
В активе игрока уже 5 матчей в Премьер-лиге (из них 4 – в нынешнем чемпионате).
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Источник:ФК Мариуполь
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