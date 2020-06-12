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Мариуполь продлил контракт с перспективным защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Никита Петерман остается в клубе до лета 2023 года

Мариуполь продлил контракт с перспективным защитником
Новина українською

"Мариуполь" подписал новый контракт с 21-летним защитником Никитой Петерманом.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, что Петерман начинал заниматься футболом в Бердянске, а в структуру "Мариуполя" попал в сезоне 2016/17.

Изначально выступал за юношескую и молодежную команды азовцев, а с прошлого сезона стал привлекаться к тренировкам и матчам за основную команду.

В активе игрока уже 5 матчей в Премьер-лиге (из них 4 – в нынешнем чемпионате).

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В статье: ФК Мариуполь Никита Петерман
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Источник:
ФК Мариуполь

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