Мариуполь продлил контракт с перспективным защитником

"Мариуполь" подписал новый контракт с 21-летним защитником Никитой Петерманом.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, что Петерман начинал заниматься футболом в Бердянске, а в структуру "Мариуполя" попал в сезоне 2016/17.

Изначально выступал за юношескую и молодежную команды азовцев, а с прошлого сезона стал привлекаться к тренировкам и матчам за основную команду.

В активе игрока уже 5 матчей в Премьер-лиге (из них 4 – в нынешнем чемпионате).