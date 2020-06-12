Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо дозаявило Каргбо на остаток сезона
Может и увидим новичка еще в этом сезоне
Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо заявлен клубом на остаток сезона в чемпионате Украины.
Профиль игрока появился в заявке команды на официальном сайте УПЛ. Выступать Ибрагим будет под №33.
Напомним, что футболист присоединился к команде в начале декабря 2019 года, однако по правилам ФИФА до лета не мог выступать за "Динамо", так как в ходе текущей кампании уже был заигран за два клуба.
Тем не менее, футболист работал с командой на зимних сборах и принимал участие в контрольных поединках за "бело-синих".
Новости по теме
- 18:51 Украинские Каргбо: Люблю играть в FIFA, принимал участие в недавнем Dynamo Kyiv Friendly Cup, но, к сожалению, не выиграл ни одного матча
- 20:12 Украинские Селюк: Мы знали, что Каргбо не сможет играть до конца сезона, но Динамо его брало на будущее
- 19:51 Украинские В нынешнем сезоне Каргбо за Динамо не сыграет – адвокат