Динамо дозаявило Каргбо на остаток сезона

Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо заявлен клубом на остаток сезона в чемпионате Украины.

Профиль игрока появился в заявке команды на официальном сайте УПЛ. Выступать Ибрагим будет под №33.

Напомним, что футболист присоединился к команде в начале декабря 2019 года, однако по правилам ФИФА до лета не мог выступать за "Динамо", так как в ходе текущей кампании уже был заигран за два клуба.

Тем не менее, футболист работал с командой на зимних сборах и принимал участие в контрольных поединках за "бело-синих".