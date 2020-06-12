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Динамо дозаявило Каргбо на остаток сезона

Премьер-лига
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Может и увидим новичка еще в этом сезоне

Динамо дозаявило Каргбо на остаток сезона
Новина українською

Бельгийский нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо заявлен клубом на остаток сезона в чемпионате Украины.

Профиль игрока появился в заявке команды на официальном сайте УПЛ. Выступать Ибрагим будет под №33.

Напомним, что футболист присоединился к команде в начале декабря 2019 года, однако по правилам ФИФА до лета не мог выступать за "Динамо", так как в ходе текущей кампании уже был заигран за два клуба.

Тем не менее, футболист работал с командой на зимних сборах и принимал участие в контрольных поединках за "бело-синих".

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В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
УПЛ

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