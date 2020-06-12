Шевчук: Шахтеру нужно окончательно переезжать в Киев и делить Олимпийский с Динамо

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав прокомментировал возможную доигровку матчей Лиги Европы на территории Германии, а также рассказал, где "горнякам" было бы лучше всего выступать в следующем сезоне.

"На мой взгляд, "Шахтеру" по барабану, где доигрывать матчи Лиги Европы — в Германии или в любой другой стране. К сожалению, "горняки" уже давно не имеют возможности выступать на своей родной "Донбасс-Арене", поэтому для них нет разницы, команда играет как хозяин поля, или в гостях.

Думаю, если УЕФА в итоге примет такое решение, чтобы играть в Германии, даже в ответном матче с "Вольфсбургом" на его территории дончане покажут классный футбол и смогут пройти этого соперника.

Если же ответный матч с немцами состоится на территории Украины, то мне кажется, что менеджменту донецкого клуба стоит сделать все возможное, чтобы ответный с "Вольфсбургом" состоялся на киевском НСК "Олимпийском".

Команда уже играла на этой арене матч Лиги чемпионов против "Лиона", поэтому не вижу в этом никаких проблем. Да и вообще в новом сезоне "Шахтеру" можно было бы задуматься над тем, чтобы окончательно переехать в Киев и делить "Олимпийский" в качестве домашней арены вместе с киевским "Динамо".

"Горняки" уже играли домашние игры во Львове, в Харькове. Теперь можно и в Киеве, ведь таким образом в нынешней ситуации можно решить проблему логистики и восстановления, чтобы не терять время на переезды в Харьков", — считает Шевчук.