Исмаили травмировался на тренировке и может пропустить до шести месяцев

Левый защитник "Шахтера" Исмаили получил повреждение на тренировке. Как сообщает Football.ua, у 30-летнего футболиста проблема с коленом.

Точный характер повреждения еще не известен, но есть подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Если данный диагноз подтвердится, футболист пропустит до полугода.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр, который выявит степень серьезности повреждения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Исмаили сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.