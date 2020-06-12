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Исмаили травмировался на тренировке и может пропустить до шести месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Подозрения на разрыв крестообразных связок

Исмаили травмировался на тренировке и может пропустить до шести месяцев
Новина українською

Левый защитник "Шахтера" Исмаили получил повреждение на тренировке. Как сообщает Football.ua, у 30-летнего футболиста проблема с коленом.

Точный характер повреждения еще не известен, но есть подозрение на разрыв крестообразных связок колена. Если данный диагноз подтвердится, футболист пропустит до полугода.

В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр, который выявит степень серьезности повреждения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Исмаили сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
football.ua

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
12.06.2020 в 21:28
А вот это в контексте игры против волков очень и очень плохо.
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