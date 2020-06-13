Александр Призетко: Если информационная война ведется против Зари, значит ее уважают и боятся

В 26 туре нас ждет поединок "Заря" - "Динамо", который имеет статус центрального и может решить судьбу для одной из команд в дальнейшей борьбе за второе место. UA-Футбол попросил бывшего полузащитника "Динамо" Александра Призетко оценить шансы соперников в очном противостоянии.

- "Динамо" и "Заря" после длительной паузы провели по два матча. Что можете сказать о готовности команд перед очным поединком? Кто выглядит предпочтительней?

- "Заря" в Александрии провела тяжелый поединок, играли хорошо, и считаю, проиграла незаслуженно. "Динамо" против "Шахтера" смотрелось достойно, и даже переиграли оппонента в первом тайме. Затем их не хватило "физически", и проигрыш "горнякам" выглядел закономерным результатом. После той игры киевляне сделали выводы, имели мотивированный настрой на "Александрию", которую в хорошем стиле уверенно и с крупным счетом 5:1 победили. Параллельно "Заря" скромно победила "Колос".

В какой форме они подходят к очному противостоянию, покажет сама игра. Наверняка "динамовцы" имеют внутренний психологический подъем именно после крупной победы, что придаст еще большей уверенности. Но "Заря" на сегодняшний день точно знает, что она хочет. Ребята играют в свой футбол, не отходят от своего стиля, невзирая на соперника: то ли это "Шахтер", "Александрия" или "Динамо". А на счет киевлян не могу этого сказать. Один матч они могут сыграть сумбурно, что-то может, не получиться, но в следующем есть и хорошая игра, и результат.

Их встреча - лобовая игра для обеих команд. На сегодняшний день, не вижу ни одного преимущества у "Динамо", кроме как в названии команды. Тем более в этом сезоне луганчане дома сыграли с "динамовцами" вничью, а в Киеве их обыграли. После таких успехов "Заря" не будет бояться киевлян. Мне кажется, на "Динамо" больше будет давить ответственность за результат. Явного фаворита нет, и шансы на победу у соперников 50 на 50.

Неизвестно, как у кого сложится, как пойдет игра. Кто-то может на первых минутах пропустить мяч, все ломается, и тогда сразу же придется менять рисунок игры. Могут присутствовать много нюансов по ходу игры.

- В "Заре" Леднев сейчас на ведущих ролях. Его отсутствие скажется на действиях команды?

- Это игрок с хорошим индивидуальным мастерством, что он и подтверждает своими забитыми мячами. Для полузащитника 11 голов, а еще не завершился чемпионат, это отличный результат. Думаю, в обойме команды есть игроки, которые смогут заменить этого неординарного футболиста. Вспомните, в Киеве он не играл, но, тем не менее, команда выиграла 1:2.

- Как понимать, что накануне такой важной игры в СМИ разгоняют тему о неблагополучной финансовой ситуации в "Заре"? Говорят, что если команда не выйдет в еврокубки, то может прекратить свое существование, "якобы" об этом дал понять владелец клуба.

- Мне кажется, это делается для того, чтобы накануне важного противостояния вывести из равновесия тренерский штаб и футболистов. Такое у нас не в первые, и делается это не просто так. Часто наблюдалась такая медийная война накануне матчей между "Динамо" и "Шахтером". А сейчас дожились, что накануне матча "Заря" - "Динамо" появляются какие-то провокационные статьи. Если такая война ведется против "Зари", значит ее уважают и боятся. Можно сделать комплимент в адрес луганчан, они своей игрой заслужили быть в тренде массмедиа.

- Какие сильные стороны и недостатки можете отметить у команд?

- "Динамо" стремится строить игру через фланги. Хорошая левая бровка, где активный защитник Миколенко, а справа эффективно действует Кендзера, который в последней игре делал голевые передачи. Киев подходит к поединку в хорошем состоянии. "Заря" играет в качественный футбол с контролем мяча, и думаю, от этого стиля отходить не будут, даже в игре с киевским "Динамо". А отмечать недостатки команд нет смысла. Это лучше знают наставники. Игроки понимают - это стратегический поединок, который может иметь влияние на то, кто займет второе место. А именно сейчас у команд стоит такая задача.

Главное, чтобы футбол не был омрачен некачественным судейством, которое мы наблюдаем в последнее время, к сожалению, очень часто. Для меня, да и многих специалистов не понятно, почему киевлянин Балакин судит киевскую команду в таком принципиальном матче? Не хочется ставить под сомнение порядочность и профессионализм арбитра, но тот, кто его назначает, ставит его под ненужный удар. Ведь он до игры уже выйдет с психологическим грузом. Что у нас совсем в стране нет квалифицированных арбитров? Но будем наедятся, что все пройдет хорошо.