Защитник Динамо подтвердил, что в клубе было понижение зарплат

Легионер "Динамо" Томаш Кендзера подтвердил газете Przegląd Sportowy, что игрокам киевского клуба во время карантина урезали зарплату и рассказал о ситуации с коронавирусом.

- Да, мы согласились на снижение зарплаты. Все знали ситуацию. Однако я предпочитаю не говорить о конкретных суммах.

За два дня до матча мы проводим тесты на коронавирус. В целом, это выглядит везде одинаково. Все смотрели на немцев и вводили одинаковые правила. У некоторых игроков заканчиваются контракты в конце июня. Мы оказались в такой ситуации впервые.

Я не беспокоюсь о коронавирусе, я соблюдаю правила гигиены. Мы все проверяемся перед матчем, поэтому риска нет. Мои мысли – об игре, - сказал Кендзера.