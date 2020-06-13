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Защитник Динамо подтвердил, что в клубе было понижение зарплат

Премьер-лига
(4 голосов)

Не говоря о конкретных суммах

Защитник Динамо подтвердил, что в клубе было понижение зарплат
Новина українською

Легионер "Динамо" Томаш Кендзера подтвердил газете Przegląd Sportowy, что игрокам киевского клуба во время карантина урезали зарплату и рассказал о ситуации с коронавирусом.

- Да, мы согласились на снижение зарплаты. Все знали ситуацию. Однако я предпочитаю не говорить о конкретных суммах.

За два дня до матча мы проводим тесты на коронавирус. В целом, это выглядит везде одинаково. Все смотрели на немцев и вводили одинаковые правила. У некоторых игроков заканчиваются контракты в конце июня. Мы оказались в такой ситуации впервые.

Я не беспокоюсь о коронавирусе, я соблюдаю правила гигиены. Мы все проверяемся перед матчем, поэтому риска нет. Мои мысли – об игре, - сказал Кендзера.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Комментарии (3)
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Alex51 (KYIV Zoo)
13.06.2020 в 12:05
А за що вам платити? Ніх не виграєте, скоро будете за їжу грати
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.06.2020 в 11:55
Мовчав би вже про зниження. Голодуючий.
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СашаXM (Хмельницкий)
13.06.2020 в 11:56
"Да, мы согласились на снижение зарплаты. Все знали ситуацию." - где он жалуется или голодает или семью нечем кормить??? абы ляпнуть что-ли?
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