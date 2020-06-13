Тайсон выразил поддержку Исмаили

Лидер атак "Шахтера" Тайсон обратился к травмированному Исмаили.

"Будь сильным. Я буду здесь в ожидании нашего последнего танца. Я жду тебя, Исмаили. Люблю тебя", – написал Тайсон в своем Инстаграм.

Напомним, что у левого защитника "горняков" подозрение на порванные крестообразные связки. Восстановление Исмаили может занять полгода.