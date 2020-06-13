  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тайсон выразил поддержку Исмаили
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон выразил поддержку Исмаили

Премьер-лига
(1 голосов)

Теплые слова одноклубника точно не помешают Исмаили в этот сложный период

Тайсон выразил поддержку Исмаили
Новина українською

Лидер атак "Шахтера" Тайсон обратился к травмированному Исмаили.

"Будь сильным. Я буду здесь в ожидании нашего последнего танца. Я жду тебя, Исмаили. Люблю тебя", – написал Тайсон в своем Инстаграм.

Напомним, что у левого защитника "горняков" подозрение на порванные крестообразные связки. Восстановление Исмаили может занять полгода.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Исмаили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...