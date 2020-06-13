Заря - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Favbet-лига. Второй этап. 26-й тур

13 июня. Запорожье. Стадион: "Славутич-Арена". Начало в 17:00

"Заря" (Луганск) - "Динамо" (Киев)

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Главные преследователи донецкого "Шахтёра" в чемпионате Украины - "Заря" и "Динамо" - в очном поединке должны выяснить, кто больше достоин места в следующей Лиге чемпионов. На данный момент луганчане обходят киевлян только за счёт преимущества в личных встречах: "чёрно-белые" не проигрывают "бело-синим" уже три встречи кряду. К тому же, подопечные Виктора Скрипника в обоих играх текущего сезона забивали "динамовцам" по два гола. Продолжит ли "Заря" удачную серию против "Динамо"?

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