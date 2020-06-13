  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркос Антонио - про УПЛ: Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркос Антонио - про УПЛ: Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Легионер дончан празднует 20-летие

Маркос Антонио - про УПЛ: Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио сегодня, 13 июня, празднует юбилей. По этому поводу бразилец дал небольшое интервью.

– Маркос, прими поздравления и пожелания удачи на поле, крепкого здоровья, семейного счастья и больших футбольных достижений! Ты уже больше года в команде, расскажи, насколько хорошо ты себя чувствуешь в клубе?
– Спасибо! Я уже больше года в "Шахтере", прекрасно себя чувствую и достаточно хорошо интегрировался в команду. У меня отличные взаимоотношения с партнерами, рад играть и приносить пользу клубу.

– Что можешь сказать о чемпионате Украины? С какими чувствами ожидаешь завоевания титула?
– Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи. Но мы заслуженно впереди. С огромной радостью ждем возможности оформить досрочное чемпионство и, надеюсь, сможем достичь своей цели. С нетерпением жду этого момента!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Маркос Антонио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...