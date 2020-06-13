Маркос Антонио - про УПЛ: Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио сегодня, 13 июня, празднует юбилей. По этому поводу бразилец дал небольшое интервью.

– Маркос, прими поздравления и пожелания удачи на поле, крепкого здоровья, семейного счастья и больших футбольных достижений! Ты уже больше года в команде, расскажи, насколько хорошо ты себя чувствуешь в клубе?

– Спасибо! Я уже больше года в "Шахтере", прекрасно себя чувствую и достаточно хорошо интегрировался в команду. У меня отличные взаимоотношения с партнерами, рад играть и приносить пользу клубу.



– Что можешь сказать о чемпионате Украины? С какими чувствами ожидаешь завоевания титула?

– Очень хороший уровень лиги: крепкие соперники и интересные матчи. Но мы заслуженно впереди. С огромной радостью ждем возможности оформить досрочное чемпионство и, надеюсь, сможем достичь своей цели. С нетерпением жду этого момента!