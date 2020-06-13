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Чеснаков побил рекорд Даллку по количеству матчей в Ворскле

Премьер-лига
(1 голосов)

293 матча в бело-зеленой футболке

Чеснаков побил рекорд Даллку по количеству матчей в Ворскле
Новина українською

Лидер полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков вышел в стартовом составе на матч 26-го тура УПЛ против "Мариуполя".

Для 32-летнего украинца этот матч стал 293-м в чемпионате за полтавский клуб.

Таким образом установлен новый рекорд среди полтавчан. Предыдущий – 292 матча – принадлежал Арменду Даллку, который уже не выступает за клуб.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Арменд Даллку
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