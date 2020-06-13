Чеснаков побил рекорд Даллку по количеству матчей в Ворскле

Лидер полтавской "Ворсклы" Владимир Чеснаков вышел в стартовом составе на матч 26-го тура УПЛ против "Мариуполя".

Для 32-летнего украинца этот матч стал 293-м в чемпионате за полтавский клуб.

Таким образом установлен новый рекорд среди полтавчан. Предыдущий – 292 матча – принадлежал Арменду Даллку, который уже не выступает за клуб.