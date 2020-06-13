Мариуполь - Ворскла 1:1. Компромисс на радость конкурентам

Не часто эти команды друг с другом играют вничью – в этот раз всего восьмая мировая, – но никто не заслуживал поражения в 26-м туре УПЛ. Есть проблемы и у "Мариуполя", и у "Ворсклы", при этом команды показали максимум своих возможностей на сегодняшний день, учитывая карантинную паузу и погоду. Моментами игра смотрелась, особенно во втором тайме разбегались соперники, и счет вполне мог стать более крупным.

"Мариуполь" активнее начал игру, как и предполагалось, хозяева действовали первым номером. Однако первый удар нанес Сапай, было это на 12-й минуте, а на 13-й стрелял по воротам Яворский. Очень не хватало силы и точности этим ударам. Ожидаемое развитие событий – азовчане бегут вперед, полтавчане стараются играть на контратаках.

Затем неожиданно "Мариуполь" отдал инициативу сопернику и "Ворскла" долго комбинировала на половине поля хозяев. Без ударов и острых выпадов, но в этот период "бело-зеленые" полностью освоились на стадионе имени В.Бойко, что помогло в дальнейшем. Весь первый тайм прошел в равной борьбе, может мяч чуть больше контролировали хозяева, но у гостей возникали более качественные моменты.

Степаненко пробивал из пределов штрафной, никто ему не мешал, но не смог "ворсклянин" подстроиться под удар. Также Кане наносил классный удар издали, в сантиметрах над перекладиной пролетел мяч. Подопечные Бабича смогли проверить на прочность каркас ворот Резника, хотя почти с нулевого угла пробивал Кирюханцев, мяч сверху опустился на перекладину. Несколько полумоментов создали Фомин и Кулаков, в старании им не откажешь, но не более того.

Во втором тайме скорости выросли, вероятно, смелость команды Максимова позволила обоим соперникам проводить хорошие комбинации. "Ворскла" использовала фланги и чаще била по воротам, почти все они были заблокированы защитниками. "Мариуполь" упрямо шел к воротам гостей через центр. Острых голевых моментов азовчане почти не создавали.

А вот полтавчанам удалась классная контратака через левый край. Степанюк прорвался к штрафной и сделал пас на Кулача, который вовремя переадресовал мяч на свободного Якубу, тот только вышел на замену. Гальчук мчался на перехват, но ганский легионер переиграл голкипера, пробил и отправил мяч в пустые ворота.

Этот мяч стал холодным душем для хозяев, хотя по ходу игры именно гости заслуживали открыть счет. Мариупольцы проснулись и стали прижимать соперника к его воротам, сбивались на навалы, но давление нарастили серьезное. "Ворскла", похоже, допустила ошибку прошлой игры с "Львовом", тогда тоже вела в счете, выглядела предпочтительнее, но стала отходить назад, а тренеры поменяли атакующих игроков (Степаненко и Кулача). Наказание не заставило себя ждать. Фомин отдал пас на Корниенко, который по флангу промчался на отменной скорости и, главное, отдал точный пас в центр штрафной. Топалов пробил в одно касание и мяч нырнул точно в угол – 1:1.

Почти сразу мяч еще раз оказался в воротах "бело-зеленых", повезло гостям, что арбитры зафиксировали офсайд. Еще через минуту свое мастерство показал Гальчук, достав мяч из-под перекладины. В компенсированное время команды обменялись острыми выпадами, Васин смачно пробил, а у хозяев Корниенко мчался к воротам и его руками остановил Пердута. Арбитр его удалил, но мариупольцы не имели времени воспользоваться численным преимуществом.

С такими темпами команда Бабича не сможет догнать "Днепр-1" на заветном седьмом месте. А "Ворсклу" в этом туре могут обогнать "Львов" и даже "Олимпик". В гостях полтавчане не могут выиграть с сентября прошлого года, а у "Мариуполя" серия без побед составляет уже четыре матча.

УПЛ. 26-й тур

Мариуполь. Стадион имени В. Бойко

Главный арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Мариуполь - Ворскла 1:1

Голы: Топалов 74 - Якубу 59

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай - Шехич (Якубу 46), Скляр (Баенко 90), Пуцлин, Кане - Степанюк (Кравчук 66) - Кулач (Васин 73).

Мариуполь: Гальчук - Муравский, Яворский (Дава 65), Быков - Кирюханцев (Кащук 65), Игнатенко (Тищенко 85), Полегенько, Кулаков (Топалов 57) - Мишнев - Чурко (Корниенко 65), Фомин.

Предупреждения: Быков 14, Игнатенко 22 - Пуцлин 27

Удаление: Пердута 90+5